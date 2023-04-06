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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karamollaoğlu'na zor soru: Madımakla ilgili idamını istemiyorlar mıydı?
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karamollaoğlu'na zor soru: Madımakla ilgili idamını istemiyorlar mıydı?

Yeniakit Publisher
2023-04-06 01:25:00 -

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayında Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu'na, 'Madımak olaylarıyla alakalı, masanın etrafındakiler onun idamını istemiyor muydu? sorusunu sordu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 TV, 360 ve tv4 ortak yayınında gündeme ilişkin soruları cevapladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Helin Aslan'ın moderatörlüğünde; 24 TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek, Akşam Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türkmedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve Belkıs Kılıçkaya sorular yöneltti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Altılı masanın içerisinde bulunan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na tepki gösterdi.

"Saadet Partisi içinde ciddi sıkıntılar var"

Erdoğan şu ifadeleri kullandı;
"Benim milletim gerçekleri bilsin. Temel Bey'in nerede durduğunu herkes bilmeyebilir. Saadet Partisi içinde ciddi sıkıntılar var. Temel Bey'in geçmişine yönelik olarak Saadet Partisi içinde görev almadan önce geçmişte gençlik kollarından partinin kurullarına varıncaya kadar görev almış birisiyim. Daha o zaman Temel Bey bu işin içinde yoktu bile. Madımak olaylarıyla ilgili masanın etrafındakiler idamını istemiyor muydu? Niçin bunlar sessiz.
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