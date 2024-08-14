Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kapsamlı değişim' mesajı: Kenara çekilip biraz soluklanmalarını istiyoruz

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti 23. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda konuştu.

Yapılan icraatları anlatan Erdoğan gündeme ilişkin de önemli mesajlar verdi.

Bunların arasında en dikkat çekeni ise "değişim" oldu.

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'Kenara çekilmelerini istiyoruz'

'Başlatacağımız Büyük Kongre maratonumuzu sadece bir 'vitrin yenilenmesi' olarak değil, milletimizin beklediği kapsamlı değişimin ana zemini olarak görüyoruz.' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Kendini yorulmuş hisseden varsa kenara çekilip biraz soluklanmalarını istiyoruz. Hiçbir arkadaşım, koltuğuna yaslanıp rehavete kapılma lüksüne sahip değil. Heyecanını kaybedenler, millete hizmetin önünde engel olmamalı. Bunun vebali, hesabı ağırdır. Unutmayın biz, bu aziz milletin de aziz ümmetin de umuduyuz. Yenilenerek, güçlenerek, tazelenerek ilerlerken, kimsenin bize ayak bağı olmasına müsaade etmeyiz.