Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, kandil mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın miraç kandili dolayısıyla yayınladığı mesajda Filistin vurgusu dikkat çekti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, miraç kandili dolayısıyla mesaj yayınladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yayınladığı kandil mesajında, "Aziz milletimizin ve İslam âleminin Leyle-i Miraç'ını tebrik ediyor, bu rahmet ve hikmet dolu gecenin Filistinli kardeşlerimiz başta olmak üzere tüm insanlık için huzura ve refaha vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Gecemiz mübarek olsun" dedi.