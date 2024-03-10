Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir mitinginde flaş sözler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İzmir mitinginde coşkulu kalabalığa hitap ediyor.

Erdoğan'ın konuşmalarının satırbaşları:

Sevgili İzmirliler, değerli gençler sizleri en kalbi duygularım ile selamlıyorum. Milli mücadelenin zafer şehri. Ege'nin incisi İzmir'de sizlerle birlikte olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum.

20 gün durmak yok. 31 Mart akşamı İzmir bir başka güzel olacak. Bir asır önce düşmandan kurtuldu ancak hizmet fukaralarından kurtulamadı. Türkiye zenginleşirken bu şehir yerel yönetimler açısından maalesef çok azını aldı. Sizleri Meclis’te ve belediyelerde temsil etsin diye yetki verdiğiniz kişiler soruyorum ne yaptı? Terör örgütleri ile gizli saklı anlaşmalar yaptılar. Kendi içlerinde çıkar kavgası yaptılar. Atatürk maskesi takıp yattılar.

CHP’nin Demlendiği müttefikleri ile ilişkisinde şeffaflık var mı, yok. Sırf bize kaybettirsin diye ortaya sürdükleri partilere ne vaat ettiklerinden haberdar mısınız? CHP Genel Başkanının Varlığı yokluğu belli değil. Gelen posta koyuyor, giden posta koyuyor.

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CHP'nin başında güya bir genel başkan var. Sabah erken kalkan, eline mikrofonu önce alan Özgür efendiden rol çalıyor. Fikrimizi kendisine verip zayi etmek istemiyoruz. Her kafası bozulan tekme tokat dalıyor. Bay Kemal’in ahı tutmaya başladı demek. Bir tutmayın küçük enişteyi karakteri var. İstanbul'da herhangi bir icraatı olmayan yarım mesai yapan biri var.

Kent uzlaşısı altında gizli saklı ilişkiler sürdürmeye devam ediyorlar. İzmir’de yaptıkları bir hizmet var mı? Şu körfezin hali nedir? CHP Genel Başkanının kimi adayların üsluplarını sizler de takip ediyorsunuz. Öyle horozlar vardır ki öttükleri için güneşin doğduğunu sanırlar.

Biz projelerimizle konuştuk konuşuyoruz. 449 milyar tutarında kamu yatırımı yaptık İzmir’e. Bu muhalefet ne yaptı. 11 bin 820 adet derslik inşa ettik. Sosyal yardımlarda 17 milyar lira tutarında yardım sağladık. Toplam 4670 yataklı 129 sağlık tesisini şehrimize kazandırdık. TOKİ ile 21 bin konutu tamamladık.

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