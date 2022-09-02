Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul talimatı!

AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 seçimlerinin lokomotifi olacağını ifade ettiği İstanbul için partililere talimat verdi.

İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada açıklamalarda bulundu.

"Sandıkları öyle bir patlatalım ki..."

Konuşmasında İstanbul'un 2023 seçimlerinin lokomotifi olacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul'un toplamda 98 milletvekili vardı. Gençler İstanbul'un 98 milletvekili vardı. AK Parti olarak biz bunun 43'ünü aldı, CHP 28'ini aldı. MHP 7'sini aldı, HADEP 12'sini aldı. Şimdi bize bu rakam yetmez. Allah'ın izniyle sandıkları öyle bir patlatalım ki, inşallah İstanbul'da yarıdan fazlasını biz almakta kararlı mıyız?" şeklinde konuştu.