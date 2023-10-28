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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e son uyarı: Derhâl bu cinnet halinden çıkmalı ve saldırıları durdurmalıdır
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e son uyarı: Derhâl bu cinnet halinden çıkmalı ve saldırıları durdurmalıdır

Yeniakit Publisher
2023-10-28 10:43:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e son uyarı: Derhâl bu cinnet halinden çıkmalı ve saldırıları durdurmalıdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan Gazze'de yaşanan İsrail terörüne dair açıklama yaptı. Bütün vatandaşları Büyük Filistin Mitingi'ne davet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan "İsrail derhâl bu cinnet halinden çıkmalı ve saldırılarını durdurmalıdır" uyarısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör devleti İsrail Gazze'deki soykırımına yönelik sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

İsrail'in saldırılarını durdurmasını isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan herkesi Büyük Filistin Mitingi'ne davet etti.

Erdoğan şunları yazdı;

Gazze’ye yönelik sürekli artan ve dün gece yoğunlaşan İsrail bombardımanları yine kadınları, çocukları, masum sivilleri hedef almış, yaşanan insani krizi derinleştirmiştir.

İsrail derhâl bu cinnet halinden çıkmalı ve saldırılarını durdurmalıdır.

Tüm kardeşlerimi bugün, bu çağrılarımızı daha güçlü yapacağımız, İsrail zulmü karşısında Filistin halkının yanında olduğumuzu haykıracağımız Büyük Filistin Mitingi’ne, İstanbul Atatürk Havalimanı’na davet ediyorum.
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Yorumlar

Şamil

Tarih senin gibi paralı ve güçlü birilerini görünce kucaktan kucağa atlayan zırılları değil , mazlumun yanında hakkı savunanları yazar koçum . Az ötede havla

Akıllı Ol Reis

İsrail Hamas'a vurdukça sen de PKK hamisi ABD güçlerine vur.
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