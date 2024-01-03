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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran'daki patlamaya ilişkin mesaj
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran'daki patlamaya ilişkin mesaj

Yeniakit Publisher
2024-01-03 17:28:00 - 2024-01-03 17:35:07

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'da meydana gelen patlamaya ilişkin sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran'ın Kirman eyaletinde gerçekleştirilen terör saldırılarına ilişkin, "Dost ve kardeş İran halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"İran'ın Kirman eyaletinde gerçekleştirilen menfur terör saldırılarından derin üzüntü duyduk. Saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Dost ve kardeş İran halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum."

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