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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak'a PKK çağrısı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak'a PKK çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani ile telefonda görüştü. Cumhurbaşaknı Erdoğan terör örgütü PKK’nın Irak topraklarındaki mevcudiyetine son verilmesini istedi.

Yeniakit Publisher
2023-01-10 20:37:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak'a PKK çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Irak ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, önümüzdeki dönemde ikili ve bölgesel işbirliğinin her alanda daha da güçleneceğine inandığını ifade etti.

Irak’ın huzur, istikrar ve toprak bütünlüğüne Türkiye’ninki kadar önem verdiklerini belirten Başkan Erdoğan, terör örgütü PKK’nın Irak topraklarındaki mevcudiyetine son verilmesinin bu ülkenin milli güvenlik menfaatlerinin de gereği olduğunu dile getirdi.

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