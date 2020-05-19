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Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ilısu Barajı paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Ilısu Barajı’yla ilgili paylaşımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 21:51:39 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ilısu Barajı paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Ilısu Barajı’yla ilgili paylaşımda bulundu.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter’dan Ilısu Barajı’yla ilgili paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, barajın yapıma ilişkin bilgilerin yer aldığı paylaşımında, “Ilısu Barajı’ndan esecek barış, kardeşlik, refah ve huzur rüzgârı, inanıyorum ki asırlar boyunca bu topraklarda dalga dalga kendini hissettirecektir. Ülkemize, bölgemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

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