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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iki liderle kritik telefon görüşmesi
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iki liderle kritik telefon görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi ile ayrı ayrı telefon görüşmesi yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-09-09 22:38:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iki liderle kritik telefon görüşmesi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlerle yaptığı görüşmede, Türkiye-Sırbistan ve Türkiye-Kosova ilişkilerini güçlendirecek adımlar ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı duyuruldu.

Yapılan görüşmelerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Thaçi ve Vucic ile ikili ve bölgesel konularda yakın iş birliğini ve istişareyi sürdürme hususunda fikir birliğine varıldığı açıklandı.

Vucic Trump'ı yalanlamıştı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray'da düzenlenen toplantıda Sırbistan büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşıyacak sözleri sonrası Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, neye uğradığını şaşırmış ardından imzaladığı metinde öyle bir madde olup olmadığına bakmıştı.

Vucic, daha sonra yaptığı açıklamada öyle bir sayfanın açılmadığını belirtmişti.

Yine aynı toplantıda Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic bazı anlaşmalara imza atmıştı.

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