  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan heyecanlandıran Türksat 5A paylaşımı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan heyecanlandıran Türksat 5A paylaşımı

SpaceX firması ile uzaya fırlatılacak Türksat 5A için sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türksat 5A uzaydan bizlere ilk selamını inşallah yarın verecek. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-01-07 22:53:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan heyecanlandıran Türksat 5A paylaşımı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türksat 5A'nın hayırlı olmasını diledi.

Erdoğan, Twitter hesabından yarın sabah 04.28 itibarıyla hizmet vereceği yörüngesine fırlatılacak olan, Türkiye'nin beşinci nesil haberleşme uydusu Türksat 5A'ya ilişkin paylaşımda bulundu.

Erdoğan'dan Türksat 5A paylaşımı

Erdoğan paylaşımında, "Türksat 5A uzaydan bizlere ilk selamını inşallah yarın verecek. Hayırlı uğurlu olsun." ifadesini kullandı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ali Koç'a sorusu gündeme oturdu
Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ali Koç'a sorusu gündeme oturdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile bir görüşme gerçekleştirdi.
İstanbul'da hareketli saatler! O ilçede özel harekat giriş ve çıkışları kapattı
Gündem

İstanbul'da hareketli saatler! O ilçede özel harekat giriş ve çıkışları kapattı

İstanbul Şişli ilçesinde yer alan Okmeydanı'nda polis ekipleri sıkı bir denetime başladı. Denetime Özel Harekat ve Yunus polisleri de deste..
Avrupa ülkesinden flaş hamle! Ahmet ismi verdiler
Dünya

Avrupa ülkesinden flaş hamle! Ahmet ismi verdiler

Irkçılığın en çok yaşandığı ülkelerden biri olan Almanya'da meteorolojik olaylara yabancı isimler verilmesine karar verildi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay