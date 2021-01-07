Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan heyecanlandıran Türksat 5A paylaşımı
SpaceX firması ile uzaya fırlatılacak Türksat 5A için sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türksat 5A uzaydan bizlere ilk selamını inşallah yarın verecek. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türksat 5A'nın hayırlı olmasını diledi.
Erdoğan, Twitter hesabından yarın sabah 04.28 itibarıyla hizmet vereceği yörüngesine fırlatılacak olan, Türkiye'nin beşinci nesil haberleşme uydusu Türksat 5A'ya ilişkin paylaşımda bulundu.
Erdoğan'dan Türksat 5A paylaşımı
Erdoğan paylaşımında, "Türksat 5A uzaydan bizlere ilk selamını inşallah yarın verecek. Hayırlı uğurlu olsun." ifadesini kullandı.