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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan heyecanlandıran İMECE paylaşımı! Tarih belli oldu
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan heyecanlandıran İMECE paylaşımı! Tarih belli oldu

Yeniakit Publisher
2023-04-09 14:11:00 - 2023-04-09 14:53:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan heyecanlandıran İMECE paylaşımı! Tarih belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli ve milli imkanlarla üretilen ilk gözlem uydusu İMECE’nin 11 Nisan’da uzaydaki yörüngesine fırlatılacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli ve milli imkanlarla üretilen ilk gözlem uydusu İMECE’nin 11 Nisan’da uzaydaki yörüngesine fırlatılacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Yerli ve milli imkanlarla ürettiğimiz yüksek çözünürlüğe sahip ilk gözlem uydumuz İMECE, 11 Nisan’da uzaydaki yörüngesine fırlatılacak. Yetişmiş insan kaynağımız, sağladığımız imkanlar ve geliştirdiğimiz teknolojiler sayesinde küresel uzay yarışında var olmayı sürdüreceğiz."

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