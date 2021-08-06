Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ‘Help Turkey’ açıklaması

Türkiye orman yangınlarıyla mücadelesini sürdürmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan orman yangınlarıyla ilgili basına açıklamalarda bulundu.

Yanan ağaçların yerine ‘252 milyon fidanı inşallah yıl bitmeden dikeceğiz’ diyen Erdoğan, görevli olmayanların yangına müdahale edildiği alana giremeyeceğini aktardı.

Özellikle sol kesimin paylaştığı ve CHP’nin körüklediği ‘Help Turkey’ paylaşımlarına ilişkin Erdoğan şunları söyledi:

Anayasanın 169. maddesi uyarınca yanan alanlar yeniden ağaçlandırılır ve başka amaçla kullanılamaz. Buraların inşaata açılacağı yönündeki sözler bu yalandır. Asla böyle bir şey yoktur. Kılıçdaroğlu'nun da yalandan başka sıfatı yoktur. Bunların yaptığı iş yangına körükle gitmek. Yeni ağaçlandırma doğal bitki örtüsü ile uyumlu olacak. 252 milyon fidanı inşallah yıl bitmeden dikeceğiz.

Türkiye'yi garip gureba göstermek için 'Help Turkey' diye kampanya başlattılar. Dezenformasyonla terör estirmek suretiyle halkımızı yalana esir etme kampanyası içinde olanlar var. Bu konuda onlara prim vermeyeceğiz.