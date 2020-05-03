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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, hayatını kaybeden Ömer Döngeloğlu’nun oğlu Muhammed Döngeloğlu'na taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede Hakk'a yürüyen Ömer Döngeloğlu'nun oğlu Muhammed Döngeloğlu'na telefon açarak taziyede bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-03 14:08:00 - 2020-05-03 14:19:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, hayatını kaybeden Ömer Döngeloğlu’nun oğlu Muhammed Döngeloğlu'na taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanilahiyatçı-yazar Ömer Döngeloğlu’nun vefatı nedeniyle oğlu Muhammed Döngeloğlu ile telefonda görüşerek, başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilahiyatçı-yazar Ömer Döngeloğlu’nun vefatı nedeniyle oğlu Muhammed Döngeloğlu ile telefonda görüşerek, taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede merhum Ömer Döngeloğlu’na Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

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