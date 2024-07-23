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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Hatay" mesajı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Hatay" mesajı

Yeniakit Publisher
2024-07-23 20:27:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Hatay" mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mesajında, "Ana vatanla bütünleşme kararı, Hataylıların güçlü iradesiyle alınmıştır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Temmuz Hatay’ın ana vatana katılmasının 85. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Sosyal medyadan yayınlanan mesaja Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hatay, farklı kültürlerin ve dinlerin barış içinde bir arada yaşadığı, Anadolu’da kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan, kardeşlik ve hoşgörü merkezidir." sözleriyle başladı.

Mesajın tamamında ise şu ifadeler yer aldı;

"Ana vatanla bütünleşme kararı, Hataylıların güçlü iradesiyle alınmıştır"

Ana vatanla bütünleşme kararı, Hataylıların güçlü iradesiyle alınmıştır. Bu kucaklaşma kararı, millî birlik ve bütünlüğümüze değer katmış, uluslararası camiada ülkemizin barışçı kimliğini öne çıkarmış ve saygınlığını artırmıştır.
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Bu bütünleşme kararı, aziz milletimizin birlik ve beraberliğini her şeyin üstünde tuttuğunun göstergesidir. Ortak değerlerimiz etrafında kenetlenerek geleceğe aynı azim ve kararlılıkla yürüyoruz.

"Depremde hayatını kaybeden kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyorum"

Hatay’ı da kapsayan ve 6 Şubat’ta meydana gelen deprem, son asırda maruz kaldığımız en büyük felaket olarak tarihe geçti. Bu depremlerde hayatını kaybeden kardeşlerime bir kez daha Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum.

Bu düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal ve Hatay Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen başta olmak üzere, bu millî dava uğruna çaba harcayan herkesi rahmetle yâd ediyor; Hataylıları ve bütün vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum.

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