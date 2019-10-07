Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan harekatla ilgili ilk açıklama
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'a gitmeden önce önemli açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan, Fırat'ın Doğusu'na gerçekleşmesi beklenen harekatla ilgili 'Bir gece ansızın gelebiliriz' demiştik, bunun gereğini yerine getireceğiz' diye konuştu.07 Ekim 2019 Pazartesi 10:58
Erdoğan'dan Suriye'deki gelişmelerle ilgili son dakika açıklaması geldi.
Açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Akşamki görüşmemizden sonra sayın başkanın ifade ettiği gibi çekilme olayı başlamış vaziyette. Buradaki karşılıklı muhataplar çalışmalarını yürütüyor. Bu yeni bir şey değil, geçmişi olan bir şey. Sayın Trump talimatını vermişti, çekilmeyi emretmişti. Ama bu gecikmişti. Dün akşamki görüşmeden sonra bu görüşmeler aynı kararlılıkla devam edecek. Verilmiş bir kararımız var. Bir gece ansızın gelebiliriz demiştik. Kararlılığımız sürüyor. Terör örgütlerinin tehditlerini kabul etmemiz mümkün değil."
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