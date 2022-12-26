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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan harekat mesajı! 'Yeni adımlar atacağız'
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan harekat mesajı! 'Yeni adımlar atacağız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada Suriye'ye olası harekatla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-12-26 20:38:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan harekat mesajı! 'Yeni adımlar atacağız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından Suriye'ye düzenlenmesi planlanan muhtemel harekatla ilgili açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Suriye'de ülkemize yönelik tehditleri tamamen yok etmek için 30 kilometre derinliğindeki güvenlik hattımızdaki boşlukları kapatacak, yeni adımlar atacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Bölücü terör örgütüne karşı yapılan operasyon sayısı 124 bine çıkararak, örgüte katılımları asgari rakamlara indirerek teröristlere göz açtırmadık. Sınır ötesinde Cumhuriyet tarihimizin en büyük operasyonlarını yürüttük. Kara hudutlarımızı korumak için insan gücünün yanında teknolojinin tüm imkanlarını devreye aldık.

Suriye'ye harekat mesajı

Terörü kaynağında kurutma stratejimizi tüm güney sınırlarımız boyunca kararlılıkla uygulamayı sürdüreceğiz. Özellikle Suriye'de 30 km derinlikteki güvenlik hattımızdaki boşlukları kapatacak, yeni adımlar atacağız.

Bu kapsamda terör örgütünün silahlı kapasitesi yanında güç ve destek aldığı tüm alt yapısını imha edecek yeni bir mücadele safhasına geçeceğiz. Kritik öneme sahip savunma sanayii projelerimizde herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini temin edeceğiz.

 

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Yorumlar

Bozkurt

Sonuna kadar arkandayiz Reis. Allah yolumuzu acik etsin.

Eyt

Biz sadece eyt yi bekliyoruz eyt yi yaş şartı olmadan eyt yi baş ka bir müjde beklemiyoruz yeter. 
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