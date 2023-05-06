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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan harekat mesajı: Kandil'i başlarına geçireceğiz
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan harekat mesajı: Kandil'i başlarına geçireceğiz

Yeniakit Publisher
2023-05-06 06:53:00 - 2023-05-06 06:53:30

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı ortak yayında gündeme dair son dakika açıklamalarda bulundu. Sınır ötesi harekat mesajı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kandil'i başlarına geçireceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TVNET ortak yayında gündeme dair son dakika çok önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasında sınır ötesi harekat mesajı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kandil'i başlarına geçireceğiz. Doğru zamanı bekliyoruz" dedi.

"KANDİL'İ BAŞLARINA GEÇİRECEĞİZ"

"Milli güvenliğimizi tehdit eden terör örgütleriyle tarihimizin en önemli mücadelesini verdik. Terörle mücadele stratejimizde köklü bir değişime gittik. Öncelikle çözüm süreciyle bunun sonlandırılmasını sonuna kadar zorladık. Baktık ki bunlar uzattığımız eli ısırıyor. Bu sefer onların anlayacağı dilden konuştuk. Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te bunları yok ettik. Eğer bunları inlerinde vurmamış olsaydık, bugün söylüyor ya 'Bahar gelecek' ya baharı biz getirdik zaten. Nerede getirdik? İnlerine girerek o bölgelerde getirdik. Hepsi Kandil'e yığıldılar. Oradan sesleniyorlar fakat Kandil'i de bunların başına geçireceğiz o günler de yakın. Eğer Türkiye bir hukuk devletiyse bu hukuk devletinin içinde sen kalkıp da istediğin gibi atıp tutamazsın.

Erzurum, Van bugün bunu söyledi. Kimden hangi desteği alırlarsa alsınlar artık ülkemize zarar veremeyecekler. Tabii biz bunları yaparken terörle, darbeyle bizi yıkamayacaklarını anlayan güçler taktik değiştirdi. Sınır ötesi harekatlarımız bitmiş değildir. Sadece doğru zamanı bekliyoruz. Orada umduğunu bulamayanlar bu sefer karşımıza masa çıkarttılar. Dikkat ederseniz Kandil, Pensilvanya ne söylüyorsa Bay Bay Kemal'de aynısını söylüyor. Neredeyse her gün kendilerine bu tabloyu sördük bugüne kadar 'PKK terör örgütüdür' sözünü ağızlarından duymadık. Bay Bay Kemal hadi çık söyle. Söyleyemiyor. Bir gün çıkıyor cezaevindeki teröristleri salacağım, ertesi gün yurt dışındakiler ülkeye dönecek diyor. Bir kez daha söylüyorum başaramayacaklar. Kimse boş hayallere kapılmasın ne Türk Milleti teröristlerin salınmasına izin verir ne de güvenlik güçlerimiz teröristlerin nefes almasına müsaade verir."
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