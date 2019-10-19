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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Kayseri'de toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'na karşı çıkanlara tepki göstererek "Bunlar Türk milletini tanımıyorlar ama tanıyacaklar. Ya efendice tanıyacaklar ya da derslerini ala ala tanıyacaklar." dedi. Erdoğan, verilen sözler yerine getirilmezse Barış Pınarı Harekatı'nın kaldığı yerden devam edileceğini de söyledi.

2019-10-19 15:55:00 - 2019-10-19 16:43:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kayseri'de toplu açılış töreninde konuştu. YPG'nin çekilmesi için verilen 120 saat konusunda uyarıda bulunan Erdoğan, verilen sözler yerine getirilmezse Barış Pınarı Harekatı'nın kaldığı yerden devam edileceğini söyledi.

İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

Bu millet bir asır önce yedi düvel üzerine geldiğinde teslim olmayı asla düşünmedi. Daha önce Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarıyla Suriye meselesindeki duruşumuzu ortaya koymuştuk.

Bizi kimse yolumuzdan alıkoyamaz. Teslim olmayı bu millet asla düşünmedi.

Baktık ki bize verilen sözler tutulmuyor. Suriyelerin ülkelerine dönüş için gerekenler yapılmıyor. Yeniden kolları sıvadık. Bir kez daha 'Ya istiklal ya ölüm' dedik.

Hangi çılgın bize zincir vuracakmış? Soruyorum, terör örgütleri mi bize zincir vuracakmış, terör örgütleriyle koyun koyuna yatanlar mı bize zincir vuracakmış, ellerinde yüz binlerce masumun kanı olanlar mı bize zincir vuracakmış?

"Ya efendice tanıyacaklar ya da derslerini ala ala"

İstiklali ve istikbali için baş eğmemeye hazır bu milleti tanıyacaklar. Bunlar Türk milletini tanımıyorlar ama tanıyacaklar. Ya efendice tanıyacaklar ya da derslerini ala ala tanıyacaklar.

Ne diyoruz biz sınırlarımız boyunca uzanan bir terör koridoruna izin vermeyeceğiz. Ülkemizdeki suriyeliler için evlerine dönmeleri için gereken güven şartlarını sağlayacağımızı söylüyoruz. Askeri olarak vurup geçmek gerekiyorsa onu da yapıyoruz.

Maalesef son 9 günde ülkemize karşı her türlü çirkinlik sergilendi. Yüzlerdeki maskeler düştüğü için kimin kim olduğunu gördük. Biz terör örgütüyle masaya oturacak kadar alçalmadık. Devlet devletle masaya oturduk. Terör örgütüyle masaya oturacak kadar alçalmadık. Birileri oturuyor. Varsın otursunlar. Terör örgütünün gerçek yüzünü bir kez daha ifşa ettik.

Amacımız bu bölgede kimseyle çatışmak olmadığını belirttik. Hedefimizde sadece teröristlerin olduğunu söyledik.

Salı gecesi süre bitiyor. Vardığımız mutabakatı yazılı bir şekilde 13 maddelik kağıda döktük. 120 saatte mutabık kaldık.

Olursa olur, olmazsa 120 saatin bittiği dakika kaldığımız yerden devam eder, teröristlerin başını ezmeyi sürdürürüz.

Ülkemize verilen sözleri tutmazsa geçmişte olduğu gibi beklemeyecek süre bittiği an harekata devam edeceğiz.

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Yorumlar

AYH8N ERG8N8Z EWET

Amaç yargısı sosyoloji taban üzerinden sorgulanırsa ABD nin taktiği FETÖ üzerinden 15 Temmuzla hüsrana uğramıştır.
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vayvay

ABD'nin Türkiye, pkk/pyd, barış, pınar, terör ve terörizm diye bir derdi yok. Tek derdi teröristlere verdiği silahları Türkiye'nin eline geçmeden bölgeden kaçırmak. Ondan sonrası tufan. Umuru olmaz.
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