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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halk TV'deki çirkin propagandaya sert tepki: Bunlar Türk evladı olamaz
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halk TV'deki çirkin propagandaya sert tepki: Bunlar Türk evladı olamaz

Yeniakit Publisher
2023-04-23 20:41:00 - 2023-04-23 20:42:01

Altay Tankı'nın TSK'ya teslim töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, TCG Anadolu için ortaya atılan skandal sözlere sert çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya'nın Arifiye ilçesinde, Yeni Altay Tankının testleri için TSK'ya Teslimi Töreni'nde TCG Anadolu için atılan iftiralara tepki gösterdi.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı;

Savunma sanayinin hem milletimizin güvenliğine hem de istihdama daha da katkı yapacağına inanıyorum. Kıymetli arkadaşlar, hatırlarsanız geçmişte birileri İHA ve SİHA'ları 'maket uçak' olarak tabir ediyordu. Bugünde TCG Anadolu için iki bombalık ömrü var diyorlar. Bunlar bu ülkenin evladı olmaz. Bu hazımsızlık Türkiye'de siyaset yapanların her yerine girmiş. Karadeniz Gazı'nın Rus gazı zannedenler bile oldu. Siz yaptınız de niye yaptınız mı dedik. Togg'u hala ülkemizde üretilmiyor diyenleri saymıyorum. Yeni Altay Tankı konusunda çeşitli iftiralar atılması kuvvetle muhtemeldir. Hiçbir zaman yapamayacakları projeleri kötüleyeceklerdir. Türkiye Yüzyılı'nın inşasının önüne geçemeyecekler. Eli kanlı terör örgütlerini bu ülkenin başına tekrar bela edemeyecekler. Çok daha önemli projeler ile onları rahatsız etmeyi sürdüreceğiz.

TCG Anadolu için "İki bombalık ömrü var" ifadeleri

CHP'nin kanalı Halk TV'de TCG Anadolu için “yukarıdan iki bomba ile…” diyerek batırılır iması yapılmıştı.
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