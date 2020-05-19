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Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gençlerle ilgili paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından gençlerle ilgili paylaşımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 19:30:35 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gençlerle ilgili paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından gençlerle ilgili paylaşımda bulundu.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter’dan gençlerle ilgili paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin yanında olmaya devam edeceklerini belirttiği paylaşımında, “Gençlerimizi sadece istiklâl ve istikbâl mücadelesinin neferleri olarak değil, aynı zamanda büyük ve güçlü Türkiye’nin mimarları olarak görüyoruz. Spordan sanata, bilimden siyasete kadar her alanda gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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