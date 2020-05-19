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Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gençlere mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı paylaşımla gençlere mesaj vererek, “Gençler, arkanızda Türkiye Cumhuriyeti var” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 22:49:12 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gençlere mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı paylaşımla gençlere mesaj vererek, “Gençler, arkanızda Türkiye Cumhuriyeti var” dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter’dan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin yer aldığı videoda mesaj vererek, “Gençler, arkanızda Türkiye Cumhuriyeti var” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan videoyu, “Gençler, büyük düşünmekten, büyük hayaller kurmaktan, büyük hedeflere doğru yol almaktan asla vazgeçmeyin. Arkanızda Türkiye Cumhuriyeti var” notuyla paylaştı.

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