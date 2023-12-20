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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze teması! Sisi ile görüştü
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze teması! Sisi ile görüştü

Yeniakit Publisher
2023-12-20 20:33:00 - 2023-12-20 20:37:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze teması! Sisi ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığının yaptığı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İsrail’in Filistin topraklarındaki saldırıları ve Gazze’ye insani yardım ulaştırma gayretleri ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İslam ülkelerinin kalıcı ateşkesi sağlamak için başlatılan çalışmaların birlik içerisinde devam ettirmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede yeniden Mısır Cumhurbaşkanlığı görevine seçilen Sisi’ye başarılar diledi. Yeni dönemin Türkiye-Mısır ilişkileri açısından hayırlara vesile olması temennisini dile getirdi.

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