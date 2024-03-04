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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı!
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı!

Yeniakit Publisher
2024-03-04 19:15:00 - 2024-03-04 19:35:27

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze'deki zulme ilişkin önemli mesajlar verdi.

"İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü katliama kimlerin destek sağladığı açıkça ortadadır." diyen Erdoğan, İslam alemine birlik olma çağrısında bulunarak şöyle devam etti:

"Türkiye olarak diplomatik girişimlerimizle insani yardımlarımızla samimi haykırışlarımızla Gazzeli kardeşlerimize destek olmaya çalışıyoruz. Türkiye, Gazze ve Filistin için elinden geleni yapmaktadır yapmaya da devam edecektir. İslam aleminin yekvücut olmasına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuluyor. Uluslararası kurumların nasıl felç edildiğini vahşeti duyurmak isteyenlerin nasıl baskılandığını anlatmaya gerek bile yok. Gazze'de temeli atılacak ilk Yahudi yerleşim binası tek başına bu vahşetin sebebinin sadece hırsızlık, ahlaksızlık olduğunu göstermeye yetecektir."

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