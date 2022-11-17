Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 zirvesi paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi için bulunduğu Endonezya ziyaretini tamamlayarak Türkiye'ye döndü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi için bulunduğu Endonezya ziyaretini tamamladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: G20 Liderler Zirvesi vesilesiyle Endonezya’ya gerçekleştirdiğimiz ziyaretimizi tamamlayarak ülkemize döndük.
Türkiye küresel düzeyde karşı karşıya kaldığımız meydan okumalar karşısında liderlik görevini başarıyla yürüten G20’ye katkı sunmaya devam edecek.