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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 zirvesi paylaşımı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 zirvesi paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi için bulunduğu Endonezya ziyaretini tamamlayarak Türkiye'ye döndü.

Yeniakit Publisher
2022-11-17 01:02:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 zirvesi paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi için bulunduğu Endonezya ziyaretini tamamladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: G20 Liderler Zirvesi vesilesiyle Endonezya’ya gerçekleştirdiğimiz ziyaretimizi tamamlayarak ülkemize döndük.

Türkiye küresel düzeyde karşı karşıya kaldığımız meydan okumalar karşısında liderlik görevini başarıyla yürüten G20’ye katkı sunmaya devam edecek.

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