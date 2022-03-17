"Akılları almıyor" diyen Erdoğan: E öğren de gel!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genişletilmiş il başkanları toplatnısında, canlı yayında açıklamalarda bulunuyor...

Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları:

Her zaman söylediğimiz gibi AK Parti milletin sesidir, milletin hizmetkârıdır. Günün 24 saati milletin sesidir.

Parti toplantılarında aynı zamanda sizlerin vasıtasıyla milletimizin dertlerini öğrenme imkanı buluyoruz. Kadim davamızın bize gösterdiği yolda yürürken, partimiz daha büyük hedeflere koşuyor. Sabırla çalışarak önümüzde çıkan her sorunu çözüyoruz.

Bugüne kadar girdiğimiz 15 seçimi istisnasız tamamında sandıktan açık ara parti olarak çıktık. 2023 seçimlerinin arefesindeyiz. Bir kez daha milletimizin karşısına çıkacağız ve seçmenden ruhsat isteyeceğiz. Her seçim önemlidir fakat 2023 seçimleri Cumhur İttifakı'nın geleceğinin ötesinde milletimiz için bir yol ayrımını ifade edecektir.

Cumhuriyet tarihimizin, AK Parti'nin şu iktidarı döneminde adalette, dış politikada, tarımda, enerjide şu anda özellikle 1915 Çanakkale Köprüsü adeta bir taç mesafesindedir. Dünyanın en önemli köprülerinden biri olacak, hatta bir numarası diyebileceğimiz bir köprüyü inşa ettik. Anlamı var. Burası Çanakkale. Zaferin taçlandığı bu bölgede bu eseri ortaya koymak, hatırlayın deniz dalgalı karşıdan karşıya geçemezsin, ama şimdi bu köprümüzle 6 dakikada Asya'dan Avrupa'ya geçecek bir yatırımı gerçekleştirmiş olduk. Bu da bize nasip oldu.

Yavuz Selim Köprüsü'nü yaptık, ona takıldılar. Ey ana muhalefet, Ordu-Giresun'da denizin üzerinde havalimanı yaptık. Haberiniz var mı? 25 havalimanından 56 havalimanına çıktık. Ülkemizin bir yerinden bir yerine gidecek olan vatandaşım uçaktan inince yarım saatte, 45 dakikada evinde.

Döviz kurundaki, enflasyondaki dalgalanmalar yaşadığımız geçiş sürecinin bedelleridir. Biz durmadık, çalışıyoruz. Fiyatlar şunlar bunlar. Sevgili vatandaşlarım bakın durmuyoruz. Bu yatırımları yaparken bu yatırımları da özellikle zaman oluyor. Yap-İşlet-Devret'le bu adımları atıyoruz. Ama akılları almıyor, 'Ne demek açıklayın' diyorlar. E öğren de gel.

Yüklenici firmaların kendi imkanları ile bu yatırımı yapıp ondan sonra da yaptığımız ihaleyle ama 10, ama 15, ama 20 senede bunun bedelini biz devlet olarak kendilerine ödüyoruz. Devletin kasasından bir kuruş çıkmıyor. Burada yüklenici firma bunu yapıyor. Ama köprüden, ama otobanlardan geçen vatandaş bedelini ödüyor, açık mı var, bu açığı da devlet o yüklenici firmaya ödüyor.

Ülkemizin hiçbir ilini, ilçesini, köyünü ihmal etmeden her karış vatan toprağına hizmetlerimizle mührümüzü vurduk. Bizde ayrım yok, ne dedik? Batı'da ne varsa Doğu'da da o olacak dedik. Bazıları saf saf soruyor: 'Ya siz gerçekten Kürtleri de seviyor musunuz?' Ya Allah'tan korkun... Bizde ayrım yok. Rabbimizin tüm yarattıklarının siyahıyla beyazıyla, hepsi bunlar bizim kardeşlerimiz. Üstünlük şu kavim, bu kavim değil sadece ittika iledir. Sormak lazım onlara, siz ittikayı biliyor musunuz? Bilmezler. Çünkü onlar başka şeyle meşgul.

Sağlıkta tarihimizin en büyük sağlık reformunu yapmışız. Onlar bunun üzerine ne ekleyeceklerini açıklasınlar. Çıksınlar söylesinler.

Biz merdiven altlarında adalet arayışlarını biliriz. Şimdi ise modern, gayet lüks adalet saraylarını yaparak hakim, savcı daha rahat çalışsın diye adımlar atmışız. Bunu eleştiriyorlar. Bizim MİT'İmiz belki de Pentagon'dan sonra dünyanın iki numaralı teşkilat binasıdır.

İnşallah TSK'nın tüm birimlerini, MİT'e yakın yerde inşaatı devam ediyor. Orada onunla birlikte güvenliğimizi daha güçlü şekilde temsil edeceğiz. Jandarma'ya büyük güç kattık. Polis teşkilarımız bu konuda hayet iyi konumda. Onlar ne yapacaklarını açıklasınlar. Ellerinde büyükşehir belediyeleri var. Ne yapıyorlar görelim. Peynir gemisi lafla yürümüyor. Sel afetleri olduğunda bunların belediyelerindeki yerlerin ne hale geldiğini gördük.

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