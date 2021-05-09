  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Balkanlar’da Kadir Gecesi dualarla idrak
Selçuk Bayraktar'dan Kadir gecesi mesajı
Esed rejiminden kanlı saldırı!
TOGG’un mobilite dünyası Avrupa’ya uzandı
Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Kudüs çağrısı
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Kudüs çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, işgalci İsrail'in Mescid-i Aksa, Kudüs ve Filistinlilerin evlerine yönelik saldırılarına karşı, İslam ülkeleri ve tüm dünyayı etkili şekilde harekete geçmeye davet etti.

Yeniakit Publisher
2021-05-09 00:55:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Kudüs çağrısı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör devleti İsrail'in Mescid-i Aksa, Kudüs ve Filistinlilerin evlerine yönelik saldırılarına karşı, İslam ülkeleri ve tüm dünyayı etkili şekilde harekete geçmeye çağırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İslam ülkeleri başta olmak üzere tüm dünyayı İsrail'in Mescid-i Aksa'ya, Kudüs'e ve Filistinlilerin evlerine yönelik saldırılarına karşı etkili şekilde harekete geçmeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında, "Kudüs tüm dünyadır, oradaki Müslümanlar da tüm insanlıktır" başlığıyla şunları kaydetti:

"Mukaddes şehir Kudüs'ün onurunu, şerefini, izzetini, haysiyetini korumak her bir Müslüman'ın boynunun borcudur. Mescid-i Aksa başta olmak üzere Kudüs'teki ibadethanelere ve Müslümanlara yönelik her saldırı aynı zamanda bizlere yapılmış demektir. Üç dinin kutsallarını barındıran Kudüs'ü vicdansız, ahlaksız, hukuksuz, saygısız saldırılarıyla kirleten zalimlere karşı çıkmak 'insanım' diyen her bireyin vazifesidir. İsrail devletinin saldırılarına sessiz kalarak veya kayda değer tavır ortaya koymayarak, dolaylı şekilde destek veren herkes orada yaşanan zulme ortaktır."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

SUSPUS OLAN İSLAM DÜNYASI???

Uyuyan müslüman ülkeler neredesiniz..Reismiz açıkça müslüman ülkelere çağrıda bulundu..Her Ramazan bu zulüm yetmedimi? Nezaman uykunuzdan uyanacaksınız? Türkiye dışındaki ülkelerin beyinleridemi işgale uğradı?
  • Yanıtla
Arap ülkelerine 'İsrail' çağrısı
Dünya

Arap ülkelerine 'İsrail' çağrısı

Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı, Arap ülkelerini, normalleşme süreci ile kendisine daha fazla suç işlemeye paravan oluşturan İsrai..
HDP vekilden haddini aşan paylaşım
Gündem

HDP vekilden haddini aşan paylaşım

10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatla..
Bu millet senden utanç duyuyor! Emin Çapa’dan tarihe geçecek yalan
Gündem

Bu millet senden utanç duyuyor! Emin Çapa’dan tarihe geçecek yalan

Antalya'da maske takmayan ahlaksız bir turist, kendisini uyaran polislerin yanındaki kadın polisi işaret ederek sözlü tacizde bulunurken göz..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay