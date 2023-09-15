  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İBB yandaşa göz yumunca Bakanlık harekete geçti! Halk TV'nin hukuk tanımaz patronuna suç duyurusu

Kanunlar Halk TV’ye işlemiyor mu? Boğaza orman kanunları hakim Mühür kırıldı inşaat devam ediyor

Yunanistan'dan savaş çıkartacak adım! O kadar ileri gittiler ki burnumuzun dibinde bakın ne yaptılar

ABD'den müthiş Türkiye açıklaması

İYİ Parti'den İmamoğlu ve Yavaş'a sert 'ittifak' çıkışı: Bundan sonra bizi aramasınlar

CHP'de bir baba-oğul ilişkisi daha bitti

İdam edin artık bunları! İstanbul'da tek tek enselendiler

Kiralık ev vaadiyle depremzedeleri dolandırıyorlardı! Şafak operasyonuyla yaklandılar

İyi Parti GİK toplantısının perde arkası; “Seçime ittifaksız girdiğimizde sıfırı çekeriz, her taraf Cumhur İttifakı ve HDP'nin olur”

41 şehre yüksek hızlı tren geliyor!
Medya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Elon Musk kararı! Hiç kimse bunu beklemiyordu
Medya

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Elon Musk kararı! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Yeniakit Publisher
2023-09-15 10:29:39 - 2023-09-15 10:29:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Elon Musk kararı! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bu hafta sonu başlayacak ABD ziyareti kapsamında Elon Musk ile görüşeceği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bu hafta sonu başlayacak ABD ziyareti kapsamında Elon Musk ile görüşeceği belirtildi.

Erdoğan, 19 Eylül'deki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve 20 Eylül'deki 13. Türkiye Yatırım Konferansı'na katılmak üzere ABD'ye gidecek.

Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, Erdoğan'ın ABD ziyaretine ilişkin şu detayları paylaştı:

"Öğrendiğim kadarıyla, Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta ünlü iş insanı Elon Musk ile de görüşecek.

Esasında bir süredir ABD'li yatırımcılar beklemedeydi. Ancak Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin pozitif ilerlemesiyle yatırım yapma iştahının yeniden canlandığı Erdoğan'ın masasına gelen yoğun ilgiden belli...
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hatta şunu da söylemeden geçmeyeyim...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'round table'ının dışında bir de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılacağı Goldman Sachs ve TAİK'in düzenlediği yatırımcı toplantısı olacak. 19 Eylül'deki roadshow'a da büyük bir ilgi var. 100 kişilik salona şu ana kadar 185 kişi kayıt yaptırmış durumda...

Bakarsınız New York seyahatinden büyük yatırım kararlarıyla dönülür..."

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23