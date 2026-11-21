Dikkat çekici bir araştırma daha: Kediler zeytine neden bu kadar düşkün?
Kedilerin zeytine gösterdiği yoğun ilgi araştırma konusu oldu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kedilerin zeytine gösterdiği yoğun ilgi araştırma konusu oldu.
Kimi kediler zeytini kokladığında oyun oynamaya başlıyor, kimileri ise kendini yerlere atarak zeytine sürtünüyor. Peki, kediler zeytinde ne buluyor ve bu meraklı dostlarımızın zeytin yemesinde herhangi bir sakınca var mı?
Kedilerin zeytine karşı koyamadığı ilginin öne çıkan açıklamalarından biri, zeytinde yer alan bazı uçucu bitkisel bileşiklerin kedi nanesinde bulunan maddelerle yapısal açıdan benzerlik göstermesi.
Özellikle yeşil zeytinlerde bulunan bazı izoprenoid bileşiklerin kedilerin koku alma sistemini uyarabildiği düşünülüyor.
Bu nedenle bazı kediler zeytini kokladığında yuvarlanma, sürtünme, yalama ve oyun oynama gibi tepkiler veriyor.
Her ne kadar ortaya çıkan bu davranışlar kedi nanesine verilen tepkilere benzese de, zeytinin kediler üzerindeki etkisinin aynı biyolojik mekanizmayla işlediği henüz kesin olarak kanıtlanmış değil.
Kedi nanesinde yer alan nepetalakton maddesi kedilerde belirgin davranış değişikliklerine yol açarken, zeytinde aynı madde bulunmuyor.
Bunun yerine zeytindeki benzer yapılı bileşiklerin kedilerin ilgisini çektiği değerlendiriliyor.
Japonya'daki araştırmacıların 2021 yılında Science Advances dergisinde yayımladığı bilimsel çalışma da kedilerin bitkisel kokulara verdiği tepkilere ışık tuttu.
Söz konusu araştırmada gümüş asma bitkisindeki nepetalakton benzeri bileşiklerin yanı sıra, nepetalaktonla ilişkili ve nepetalaktonol olarak da bilinen nepetalaktolün kedilerde yüz sürtme ve yuvarlanma davranışlarını tetiklediği saptandı. Ancak bu çalışmanın doğrudan zeytin üzerine yapılmamış olması, tek başına kedilerin zeytine duyduğu ilgiyi açıklamaya yetmiyor.
Zeytin, kediler açısından doğrudan zehirli olarak sınıflandırılan bir besin değil; ancak özellikle salamura zeytinlerdeki yüksek tuz oranı kedilerin sağlığı için risk yaratabiliyor. Zeytin çekirdekleri ise boğulma ve sindirim sisteminde tıkanma gibi ciddi tehlikelere yol açabiliyor.
Kedinizin zeytine merak sardığını görüyorsanız yalnızca koklamasına izin vermek daha güvenli bir yaklaşım olarak öne çıkıyor. Beslenme rutininde ise zeytin yerine kediler için özel olarak formüle edilmiş ödül mamalarının tercih edilmesi öneriliyor.
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