Samsun’da sağanak yolu çökertti! 4 araç çukura gömüldü!
Samsun’un İlkadım ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağış yol çökmesine neden oldu. Çökme esnasında cadde üzerindeki araçlarda hasar meydana geldi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Samsun’un İlkadım ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağış yol çökmesine neden oldu. Çökme esnasında cadde üzerindeki araçlarda hasar meydana geldi.
Kentte sabah saatlerinde etkisini artıran sağanak, rögarların taşmasına, trafikte aksamalara neden oldu.
Altyapı çalışması yürütülen İlkadım ilçesi Osmaniye Caddesi'nde sağanak nedeniyle yaklaşık 30 santimetre çökme meydana geldi.
Oluşan çukura düşen park halindeki 4 araç zarar gördü.
Vatandaşlar, çekici ile araçlarını yol üzerinden kaldırmak için çalışma başlattı.
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