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Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama: Türkiye ilk sırada
Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama: Türkiye ilk sırada

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Türkiye’nin 2021’in üçüncü çeyrek büyümesi yüzde 7,4 olarak açıklandı. Bu büyüme oranıyla G20 içinde ilk sırada yer alıyoruz. Millî gelirimiz de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,8 arttı.'' ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-01 18:48:00 - 2021-12-01 18:53:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama: Türkiye ilk sırada

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'dan yaptığı açıklamada, ''Türkiye’nin 2021’in üçüncü çeyrek büyümesi yüzde 7,4 olarak açıklandı. Bu büyüme oranıyla G20 içinde ilk sırada yer alıyoruz. Millî gelirimiz de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,8 arttı.'' ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Twitter'dan bir dizi paylaşımda bulundu. Türkiye'nin üçüncü çeyrekteki büyüme oranını açıklayan Başkan Erdoğan, bu büyüme oranıyla Türkiye'nin G20 içinde ilk sırada yer almasına neden olduğunu kaydetti.

Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

Aziz kardeşlerim…. Türkiye'nin 2021'in üçüncü çeyrek büyümesi yüzde 7,4 olarak açıklandı. Bu büyüme oranıyla G20 içinde ilk sırada yer alıyoruz. Millî gelirimiz de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,8 arttı. Bu yıl elde ettiğimiz büyümenin önemli bir bölümü ihracat kaynaklıdır. Yıllık 216 milyar doları bulan ihracatının ithalatını karşılama oranı yüzde 83'ü geride bırakan Türkiye, hedeflerine doğru kararlılıkla ilerlemektedir. Ülkemizin ihracatı sadece rakam olarak büyümüyor, yapısal olarak da yüzde 95'i imalat sanayi ürünlerinden oluşan güçlü bir konuma yükseliyor. Öyle ki, üretimimizi bir yılda neredeyse iki katına çıkartabilecek sağlamlıkta ve esneklikte bir altyapıya sahibiz. Ne yaptığımızı, nasıl yapacağımızı biliyoruz. Hangi risklerle karşılaşacağımızı, hangi sonuçlar elde edeceğimizi biliyoruz. Türkiye'yi nasıl güçlü bir kalkınma altyapısına, güçlü bir demokrasiye kavuşturmuşsak, üretime ve istihdama dayalı güçlü bir ekonomiye de kavuşturacağız. Hep birlikte; Çalışacağız, daha çok çalışacağız… Üreteceğiz, daha çok üreteceğiz… Güçleneceğiz, daha çok güçleneceğiz... Büyüyeceğiz, daha çok büyüyeceğiz…

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