Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan feci kazalar için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan yayımladığı mesajında, "Gaziantep’in ardından Mardin’in Derik ilçesinden de maalesef elim bir kaza haberi aldık. Ciğerimizi yakan kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Bir kez daha başımız sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı. Emine Erdoğan mesajında, "Mardin'den gelen kaza haberi ile yüreğimize bir kez daha ateş düştü. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır niyaz ediyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifa diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." dedi.