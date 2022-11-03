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Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz açıklaması
Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan faiz hakkında katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu. Faizle ilgili önemli bir sinyal verdi.

Yeniakit Publisher
2022-11-03 00:20:00 -

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2021 yılının son 4 ayında 500 baz puanlık indirimle faizi yüzde 19'dan yüzde 14'e çekmişti. 2022 yılında uzun bir süre faizi sabit bırakan Merkez Bankası, ağustos ve eylül aylarında yaptığı 100'er baz puanlık indirimin ardından faizi yüzde 12'ye düşürdü. Merkez ekim ayında ise faizi 150 baz puanlık indirimle yüzde 10.5'e indirdi. Herkes faiz indirimlerinin devam edip etmeyeceğini merak ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı yayındaki sözleri konu hakkında önemli bir ipucu verdi.

"Faizi tek haneli rakamlara çekiyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başkanlık sistemine geçmemiz ile beraber Türkiye'ye istikrar geldik. Sağlıklı bir ekonomiyle yolumuza devam ediyoruz. Faizi tek haneli rakamlara çekiyoruz." şeklinde konuştu. Erdoğan'ın bu sözleri faiz indirimlerinin devam edeceğine yönelik önemli bir sinyal oldu.

Erdoğan konuşmasının devamında şunları söyledi:

Bizim şu an cari açığımızın tek sebebi petrol. Sayın Putin ile yaptığınız görüşmelerde fiyat politikalarını görüşerek adım atacağız. Başkanlık sisteminde hızlı karar alma var. Hep söyledim, krizleri yönetirsiniz ama belirsizliklerini yönetemezsiniz.

Faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından gözler kasım ayı faiz kararına çevrildi. Piyasalar çıkacak kararı merakla beklerken, Para Politikası Kurulu bu ayki toplantısını 24 Kasım tarihinde gerçekleştirecek.

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