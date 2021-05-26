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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan erken seçim açıklaması
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan erken seçim açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefet tarafından sık sık gündeme getirilen erken seçim tartışmalarına son noktayı koydu. Erdoğan, "Boşuna uğraşmayın seçimler Haziran 2023'te yapılacak" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-05-26 13:27:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan erken seçim açıklaması

Son dönemde sık sık gündeme getirilen erken seçim konusu AK Parti Grup Toplantısı’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da gündemindeydi.

Tartışmalara son noktayı, yine Cumhurbaşkanı Erdoğan koydu.

Erken seçim noktası

Seçimlerin erken yapılmasını isteyenlere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Seçimin 2023'te yapılacağını defalarca tekrarlamış olmamıza rağmen, erken seçim teranesi tutturanların sufleyi nereden aldıkları açık." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Boşuna uğraşmayın, seçim Haziran 2023'tür." diye de ekledi.

"Türkiye’de sosyal kaos denemeleriyle, terör örgütleriyle, darbe girişimleriyle, ekonomik tuzaklarla başarılamayan değişimin, siyasete müdahaleyle yapılacağını söyleyenler olduğunu hepiniz biliyorsunuz" diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Tabii, dışarıdan ve içeriden kendilerine verilen gazı fazla kaçırıp 'seçimle veya seçimsiz iktidar' sözü edenleri de unutmamak gerekiyor."

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