Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ergün Atalay'a: Senin başında da saç kalmadı ya!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücrete ilişkin ara zam açıklamasının ardından TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'a yaptığı espri gülümsetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde, milyonların merakla beklediği yeni asgari ücrete ilişkin açıklamalarda bulundu. Basın toplantısına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ve TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç da katılarak kısa değerlendirmelerde bulundular.

Asgari ücret net 5 bin 500 lira oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüzde 30 oranında zam yapılan asgari ücretin net 5 bin 500 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

Diyalogları gülümsetti

Asgari ücreti açıklamasının ardından fotoğraf ayarlamaları yapılırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türk-İş Başkanı Ergün Atalay arasında gülümseten bir diyalog yaşandı. Erdoğan, Atalay'a, "Senin başında da saç kalmadı ya." dedi.

Erdoğan'ın sözleri üzerine elini başına götüren Atalay, gülümseyerek karşılık verdi.