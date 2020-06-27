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Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ergene Havzası Eylem Planı'na ilişkin paylaşım

Yeniakit Publisher
2020-06-27 21:30:12 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ergene Havzası Eylem Planı'na ilişkin paylaşım

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ergene Havzası Eylem Planı'nın tamamlanmasıyla Avrupa'nın en büyük çevre projelerinden birinin hayata geçirilmiş olacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugüne kadar yaklaşık 2,5 milyar liralık bir harcamada bulunduğumuz ve kararlılıkla sürdürmekte olduğumuz Ergene Havzası Eylem Planı'nın tamamlanmasıyla Avrupa'nın en büyük çevre projelerinden birini hayata geçirmiş olacağız. Ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, Ergene Havzası Eylem Planı'na ilişkin grafikte şu bilgiler yer aldı:

"Toplam 395 kilometre uzunluğunda 28 dere ıslah edildi. 500 bin dekar tarım arazisi, sel ve taşkınlardan koruma altına alındı. Taşkın erken uyarı sistemi ile tedbir alınmasını sağlayacak 11 akım ve meteoroloji gözlem istasyonu kuruldu. 12 atıksu arıtma ve 3 atıksu kolektör hattının yapımına başlandı. 24'ü hizmete giren 25 sulama tesisi projesi ile 1 milyon 238 bin dekar tarım alanının sulanması sağlanacak. Tüm tesisler 2045 yılı için öngörülen 1 milyon 130 bin kişilik nüfusun atık suyunu arıtacak kapasitede yapılacak."

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