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Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ercişli vatandaşlara kolonya ve maske

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hediyesi olan kolonya ve maskeler, Van’ın Erciş ilçesinde 65 yaş ve üstü vatandaşlara ulaştırıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 16:58:55 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ercişli vatandaşlara kolonya ve maske

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hediyesi olan kolonya ve maskeler, Van’ın Erciş ilçesinde 65 yaş ve üstü vatandaşlara ulaştırıldı.


Korona virüs salgınını önlemek için sosyal mesafe, maske kullanımı ve el hijyeni konusunda vatandaşlara Sağlık Bakanlığı tarafından gerekli uyarılar yapılırken, illerde ise valilikler ve kaymakamlıklar gerekli önlemleri almaya devam ediyor. Salgın nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 65 yaş ve üstü vatandaşlar için kolonya ve maske hediyesi de tüm Türkiye’de olduğu gibi Van’ın Erciş ilçesinde de sahiplerine ulaştırıldı.


İlçenin merkez ve kırsal mahalleri dâhil olmak üzere en ücra köşesindeki vatandaşlara kadar bu hediyelerin ulaştırılması için Erciş Vefa Grubu görev aldı. Ekipler mahalle mahalle gezerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hediyelerini vatandaşlara ulaştırdı. Hediyeleri alan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederek hayır dualarında bulundu.

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