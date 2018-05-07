Namaz Vakitleri 0553 313 94 23

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Emine Erdoğan'a anlamlı jest

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Zeytin Dağı Barış Ödülleri'ndeki konuşmasına başlamadan önce kürsüdeki zeytin dalını eşi Emine Erdoğan'a uzattı. Erdoğan'ın bu jesti alkış aldı.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 18:16
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan'la birlikte İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Zeytin Dağı Barış Ödülleri törenine katıldı.

Erdoğan törende konuşma yapmak için kürsüye çıktığı sırada eşi Emine Erdoğan'a beklemediği bir sürpriz yaptı. Erdoğan konuşmasına başlamadan önce kürsüdeki zeytin dalını alarak sahnenin önüne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan zeytin dalını eşi Emine Erdoğan'a hediye etti. Erdoğan daha sonra konuşmasına başladı.

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 18:16
  1. İstanbul
  2. Zeytin Dalı
  3. Kışla
  4. Cumhurbaşkanı
  5. Erdoğan'dan
  6. eşi
  7. Emine
  8. Erdoğan'a
  9. zeytin
  10. dalı
  11. jesti
  12. Haberi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Almanya ve Fransa'dan İran'a nükleer sözü!
    1. Almanya ve Fransa'dan İran'a nükleer..
    2. "İçki içen Cumhurbaşkanı istemiyorum..
    3. Hizbullah'tan Lübnan seçimi mesajı!
    4. Şehir efsanesi yine hortladı! Geçen..
    5. Adana'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
    6. Bulaşık makinenizi temizlemek için..
    7. Cumhur ittifakı afişlerde!
    8. Krize neden olan papaz davası ertelendi!
    9. Mario Balotelli hakeme küfür etti!..
    10. Boyun tutulması nasıl geçer?
    11. Beşiktaş taraftarı stadı Şenol Güneş..
    12. MHP'li Akçay saldırıya uğrayan..
    13. Zeytinyağı felç riskini azaltıyor
    14. Ertuğrul Sağlam: Ben o dönem görev..
    15. Huzursuz bağırsak sendromu tehlikeli..
    16. Rus üssünden İsrail’e tehdit!
    17. Trump eski bakanı uyardı!
    18. Çocuklarda tuvalet eğitimine ne zaman..
    19. Dilipak'tan AK Parti'ye uyarı: Bu..
    20. Polis memuru TIR kazasında hayatını..
    Kuveyt Türk
    İşte Erdoğan'ın masasındaki son anketin sonuçları
    İşte Erdoğan'ın masasındaki son anketin sonuçları
    Gökçek: AK Parti'ye gönül verenlere çağrımdır...
    Gökçek: AK Parti'ye gönül verenlere çağrımdır...
    Şoka uğradı! İşte Perinçek'in imza sayısı
    Şoka uğradı! İşte Perinçek'in imza sayısı
    ABD bu riski alamaz! Türkiye F-35 dışında kalırsa...
    ABD bu riski alamaz! Türkiye F-35 dışında kalırsa...
    Gökçek KK ile ilgili öyle bir bilgi paylaştı ki...
    Gökçek KK ile ilgili öyle bir bilgi paylaştı ki...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Karamollaoğlu ve Perinçek son imza sayısını belli oldu
    Karamollaoğlu ve Perinçek son imza sayısını belli oldu
    Son seçim anketi açıklandı
    Son seçim anketi açıklandı