Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Emine Erdoğan'a anlamlı jest
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Zeytin Dağı Barış Ödülleri'ndeki konuşmasına başlamadan önce kürsüdeki zeytin dalını eşi Emine Erdoğan'a uzattı. Erdoğan'ın bu jesti alkış aldı.07 Mayıs 2018 Pazartesi 18:16
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan'la birlikte İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Zeytin Dağı Barış Ödülleri törenine katıldı.
Erdoğan törende konuşma yapmak için kürsüye çıktığı sırada eşi Emine Erdoğan'a beklemediği bir sürpriz yaptı. Erdoğan konuşmasına başlamadan önce kürsüdeki zeytin dalını alarak sahnenin önüne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan zeytin dalını eşi Emine Erdoğan'a hediye etti. Erdoğan daha sonra konuşmasına başladı.
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