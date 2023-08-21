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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekliye müjde gibi açıklama!
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekliye müjde gibi açıklama!

Yeniakit Publisher
2023-08-21 22:51:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekliye müjde gibi açıklama!

Macaristan ziyaretinin dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan "emekli maaşı" açıklaması geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emeklilerle ilgili Bakanlığımız çalışmalarını sürdürüyor. Memurlarımıza bu zamlar gelirken, emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil.'' dedi.

"Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız." diyen Erdoğan, "Her fırsatta vatandaşlarımızla bir araya gelmeye özen gösteriyorum. Resmi programımızın izin verdiği ölçüde şehirlerimizde ev ziyaretleri gerçekleştiriyorum. Deprem bölgesindeki insanlarımızla her zaman görüşüyoruz, 6 Şubat’tan bu yana muhabbetimizi hiç kesmedik." ifadelerini kullandı.

'Ekonomi kadrolarımız işinin ehli'

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

Tüm bunların yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde icra ettiğimiz programlarımızda toplumun tüm kesimleriyle bir araya gelmeye özen gösteriyorum. Partimizin yetkili organları da vatandaşlarımızın nabzını tutuyor. Biz seçimden seçime vatandaşın ayağına gidenlerden hiç olmadık. Partideki yönetici arkadaşlarımız her zaman için vatandaşlarımızla bir arada. Yaşanılan ekonomik sıkıntıların, zorlukların farkındayız.

Görüştüğüm vatandaşlarımızdan yaşadıkları sorunları, sıkıntıları dinliyorum. Hayata geçirdiğimiz tedbirleri anlattıkça, gelecek günlerin daha güzel olacağına olan inançları artıyor. Vatandaşlarımız gönüllerini ferah tutsunlar, ekonomi kadrolarımız işinin ehli. Türkiye’de enflasyonu tek haneye düşüren bir iktidar olarak, enflasyonu yine tek haneye AK Parti kadrolarının düşüreceğine inansınlar."
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