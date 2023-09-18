Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomi açıklaması! Tarih verdi

ABD kritik açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgesel ve ekonomik konular hakkında açıklamalarda bulundu.

81 ilin tamamında hastanesi olmayan ilimiz yok. Şehir hastanelerimizi yaygınlaştırdık. Bazı ülkeler sağlıkta içine kapanık ilkeler geliştirdiler, bizde böyle bir şey söz konusu değil. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin sağladığı avantajla salgını iyi yönettik. Salgın sonrası Türkiye'nin ekonomik öneminin arttığını görüyoruz.

ABD ile ilişkiler

Her şeyden önce ABD gibi bir ülke ekonomisiyle tüm imkanlarıyla her alanda dünyada pek çok farklı konuma güvenlikten ticarete ABD ile ilişkilerimiz var. İkili ticaretimiz 32 milyar doları aşmış durumda Şuan ülkemizde ABD sermayeli 2 binden fazla şirket var.

Kalkınma yolu projesi

(Türkiye-Irak Kalkınma Yolu Projesi) Atacağımız böyle bir adımla yeni bir dünyayı inşa etme fırsatını bulacağız.

Körfez ülkelerini aşarak Türkiye üzerinden Avrupa'ya gidecek olan bir koridor. Körfez ülkelerinin bu işe çok kararlı olduğunu gördüm. Biz de kararlıyız.

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"NATO'da takdir görüyoruz"

NATO'nun en eski ülkelerinden bir tanesiyiz ve NATO'nun içerisinde de ilk beş ülke arasında yer alıyoruz. Gerek askeri gerek mali destekle NATO'nun içerisinde böyle bir konumdayız. NATO içerisindeki bu gücümüz takdir görüyor. Şuan itibariyle biz NATO'nun içerisinde aldığımız görevleri yerine getiren bir ülkeyiz. Bundan sonraki süreçte de aynı şekilde devam edeceğiz. NATO ülkelerinin ortak menfaatleri var ve bundan taviz vermeye niyetimiz yok.

Mültecilerin dönüşü

Mültecilerle ilgili olarak dünyanın yaklaşımı bazı ülkelerde olumlu. ABD olumlu ülkelerden bir tanesi. Türkiye olarak bizim de mültecilere bakışımız çok farklı ama ülkemizde ana muhalefet partisinin mültecilere bakışı çok acımasız. Seçim kampanyasında seçildiğimiz takdirde mültecileri göndereceğiz diyerek tehdit savurdular. Biz de şuanda 5 milyona yakın mülteci var, tüm gayretimizle ev sahipliğimizi yapıyoruz. Şuanda Suriye'nin Kuzeyi'nde briket evler yapılıyor ve 600 bine yakın Suriyeli buralara dönmeye başladı. Katar ile müşterek yeni bir adım atıyoruz ve burada yapacağımız konutlarla Suriyeli kardeşlerimizin kendi topraklarına dönmesini sağlayacağız.

"Fas ve Libya felaketlerinin acısını biz biliriz"

6 Şubat deprem felaketi ardından Fas ve Libya'da meydana gelen felaketlerin acısını ancak biz biliriz. Biz bunu yaşadık. 50 bin kaybımız oldu. Konutları yıkılan vatandaşlarımız bir an önce evlerine yerleşsin istiyoruz. Bakanlığımız yoğun olarak çalışmaları sürdürüyor. Fas ve Libya'ya süratle yardım için ekiplerimizle 'Biz hazırız' dedik. Fas'tan geri dönüş almadık, Libya'dan geri dönüş aldık. 3 uçak ve 3 gemi gönderdik. Talep olursa her türlü yardımı göndermeye hazırız dedik.

"Yıl sonu başaracağız"

Ekonomi ekibimiz yoğun bir gayretin içinde. Başarılı bir süreci yönetiyorlar. Yıl sonu bunu başaracağız. Gerekli olumlu neticeyi alacağız ve 2024'e çok daha farklı bir şekilde gireceğiz.