Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Engelliler Günü mesajı:

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hayatın tüm alanlarında yer alarak toplumun ayrılmaz bir parçası olduklarını gösteren engelli kardeşlerimiz spor, sanat, siyaset, eğitim ve iş dünyasında elde ettikleri nice başarılarla bizleri gururlandırmaktadır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladığı bildirildi.

Mesajında 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün, tüm dünyada engellilerin yaşam kalitesini yükseltecek, hayatlarını kolaylaştıracak yeni adımların atılmasına vesile olması dileğinde bulunan Erdoğan, "Hayatın tüm alanlarında yer alarak toplumun ayrılmaz bir parçası olduklarını gösteren engelli kardeşlerimiz spor, sanat, siyaset, eğitim ve iş dünyasında elde ettikleri nice başarılarla bizleri gururlandırmaktadır." değerlendirmesini yaptı.

-"Pek çok soruna çözüm getirdik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet olarak engelli insanların sorunlarının çözümünü öncelikleri arasında gören bir anlayışla, onların her konuda yanında olmaya ve hayatlarını kolaylaştırmaya gayret ettiklerini bildirdi.

Engelli vatandaşlar için fiziki engelleri kaldıracak yatırım, hizmet ve mevzuat çalışmalarını hayata geçirirken, kalplerdeki, zihinlerdeki engelleri yıkacak toplumsal faaliyetlere de ağırlık verdiklerini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu duyarlılıkla sosyal devlet anlayışının gereği olarak son 18 yılda eğitimden evde bakım hizmetlerine, istihdamda pozitif ayrımcılıktan engelli haklarına kadar pek çok soruna çözüm getirdik.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sürecinde engelli insanlarımızı da yalnız bırakmadık. Onların salgın sürecini fiziki ve ruhsal olarak en az etkiyle atlatmaları için devlet olarak bütün imkanlarımızı seferber ettik. Engelli kardeşlerimizin sosyal hayatta daha çok yer almaları, huzur ve refahlarının artması için çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün toplumda engellilere yönelik farkındalığın artmasına ve daha fazla sorumluluk alınmasına vesile olmasını temenni ederek, hayatın önlerine çıkardığı zorluklara karşı mücadele azmini ve kararlılığını kaybetmeyerek, topluma örnek olan tüm engellileri muhabbetle selamladı.