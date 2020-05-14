  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan "Dünya Çiftçiler Günü" paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı mesajla tüm çiftçilerin ’Dünya Çiftçiler Günü’nü tebrik etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 18:30:32 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan "Dünya Çiftçiler Günü" paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı mesajla tüm çiftçilerin ’Dünya Çiftçiler Günü’nü tebrik etti.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi sosyal medya hesabı üzerinden "Dünya Çiftçiler Günü" dolayısıyla bir paylaşımda bulundu. Tüm çiftçilerin ’Dünya Çiftçiler Günü’nü tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her zaman yanında olduğumuz, her koşulda desteklediğimiz, üretimimizin, kendi kendimize yeter olabilmenin teminatı olan, toprak dostu tüm çiftçilerimizin 14 Mayıs #DünyaÇiftçilerGünü’nü tebrik ediyorum. El ele vererek ülkemizi tarımda en ileriye taşımayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı