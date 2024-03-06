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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğan Aydal gibilerin etkisindeki Yeniden Refah'a tepki!
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğan Aydal gibilerin etkisindeki Yeniden Refah'a tepki!

Yeniakit Publisher
2024-03-06 23:04:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğan Aydal gibilerin etkisindeki Yeniden Refah'a tepki!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim çalışmaları kapsamında Malatya'yı ziyaret etti.

Erdoğan Malatya'da isim vermeden Yeniden Refah Partisi'ni eleştirdi.

"Partimizin eski belediye başkanlarını, eski milletvekillerini, eski teşkilat mensuplarını aday göstererek kendileri kazanmak değil, bize kaybettirmek için çalışan partiler ortaya çıktı." diyerek Fatih Erbakan genel başkanlığındaki Yeniden Refah'ı işaret eden Erdoğan, şöyle devam etti:

'Gölgemizde yürümeye kalkanlara müsaade etmeyiz'

Hep söylediğimiz gibi Türkiye özgür ve demokratik bir ülkedir. İsteyen, istediği yerde siyaset yapabilir, aday olabilir. Biz kendi ittifakımızdan, kendi partimizden, kendi adaylarımızdan mesulüz. Ancak hem bize kaybettirmek için çalışıp hem çeşitli beyan ve imalarla bizim gölgemizde yürümeye kalkanlara da müsaade etmeyiz.

Yeniden Refah Partisi'nin Genel Başkanvekili Doğan Aydal, Halk TV canlı yayınında AK Parti iktidarını çirkin sözlerle hedef alarak, İmamoğlu'nu destekler nitelikte ifadeler kullanmıştı. Aydal'ın açıklamasından sonra, Yeniden Refah'la AK Parti arasındaki ipler kopma noktasına gelmişti. Prof. Aydal'ın CHP'li gazetecilere AK Parti'yi şikayet edip, eşcinsel sapkınların destekçisi İmamoğlu'nu övmesi Yeniden Refah tabanında da tepkilere sebep olmuştu.

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