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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Diyarbakır annelerine selam
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Diyarbakır annelerine selam

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından çocuklarını terör örgütü PKK'nın kaçırdığı Diyarbakır annelerinin HDP İl Başkanlığı binası önünde başlatmış olduğu evlat nöbetinin yıl dönümüne özel video yayımladı.

Yeniakit Publisher
2021-09-03 22:56:00 - 2021-09-03 23:06:59

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır annelerinin HDP İl Başkanlığı binası önünde başlatmış olduğu evlat nöbetinin yıl dönümüne özel video paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Dicle’nin kuzularını çakallara kaptırmamak için gece gündüz demeden çalışıyor, mücadele ediyor, gayret gösteriyoruz. Hain bölücü örgüte karşı başlattıkları azimli duruşun yıl dönümünde, Diyarbakır annelerini selamlıyorum” ifadelerini kullandı.

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