Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken paylaşım
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk tarih profesörü, "Tarihçilerin Kutbu" olarak bilinen Rahmetli Halil İnalcık'ı yad etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk tarih profesörü, "Tarihçilerin Kutbu" olarak bilinen Rahmetli Halil İnalcık'ı yad etti.
İnalcık'ın "Batı, İstanbul'un fethini ve Ayasofya'yı hiç unutmadı" ifadelerini paylaşan Erdoğan, "Eserleriyle tarihe ışık tutan 'hocaların hocası' Prof. Dr. Halil İnalcık'ı vefatının 4. yıl dönümünde rahmet ve hürmetle yâd ediyorum." dedi.