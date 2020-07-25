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Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken paylaşım

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk tarih profesörü, "Tarihçilerin Kutbu" olarak bilinen Rahmetli Halil İnalcık'ı yad etti.

Yeniakit Publisher
2020-07-25 18:24:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk tarih profesörü, "Tarihçilerin Kutbu" olarak bilinen Rahmetli Halil İnalcık'ı yad etti.

İnalcık'ın "Batı, İstanbul'un fethini ve Ayasofya'yı hiç unutmadı" ifadelerini paylaşan Erdoğan, "Eserleriyle tarihe ışık tutan 'hocaların hocası' Prof. Dr. Halil İnalcık'ı vefatının 4. yıl dönümünde rahmet ve hürmetle yâd ediyorum." dedi.

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