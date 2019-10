Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çağrı!

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde AK Partili büyükşehir ve il belediye başkanları ile toplantıda bir araya geldi.

"AK Parti çatısı altında her görüşe yer vardır"

Burada açıklama yapan Erdoğan, "AK Parti çatısı altında, terör ve şiddetle arasında mesafe koyan herkese, her görüşe yer vardır, olmalıdır. Bu hareketi ileriye taşıyacak fikri, samimi teklifi olan her bir kardeşim partimizin iç kanallarını kullanarak bunu her zaman bize iletebilir" dedi.