Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan depremzedelerle ilgili açıklama: Nereye oy verirse versin...

"Devletsen hizmet yapmalısın" diyen Erdoğan, oy ayrımı yapmadan hizmet yaptıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Deprem bölgesinde 50 bin vefatımız var. 1 milyona yakın elini, kolunu kaybetmiş insanımız var. Biz bunları ihmal edebilir miyiz? Nereye oy verirse versin."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim açıklaması

"14 Mayıs'ta rekor katılımla milli iradeyi sandığa yansıtan tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Sandık başına giden her vatandaşımıza tercihini hangi yönde yapmış olursa olsunlar şükranlarımı sunuyorum. Milletimizin sergilediği olgunluk her türlü takdirin üzerindedir, yüzde 90'a varan katılım. Tüm siyasi partilere, basın-yayım kuruluşlarına, yargı çalışanlarına ve kamu personellerini teşekkür ediyorum. Yeni dönemde seçilen milletvekillerine şimdiden başarılar diliyorum. 28 Mayıs'taki ikinci tur için tüm çalışmalarımıza hız verdik. Deprem bölgesine ziyaret gerçekleştireceğim. Miting düşünmüyorum ama toplantı gibi bir şeyler yapabiliriz. Onlara çok büyük hakaretler ettiler. Bu çok çok çirkin. Cumartesi ve Pazar ziyarete gitmeyi, bölgeyi dolaşacağız. Onları moralize etmenin gayreti içerisinde olacağız. Malum Hatay Defne'de hastane konusunda yapamazlar edemezler falan diyorlardı şu anda Devlet Hastanesi orada bitme noktasına geldi. Bu kadar kısa sürede bütün elektronik aksam oraya yerleştirildi. Orayı da belki açma durumumuz olacak."

'Kılıçdaroğlu önümüzdeki 12 gün temiz siyaset yürütmelidir'

"Bekledikleri oyları alamadıkları için buralara bir daha 'destek yok' gibi ifadeler. Biz kampanyamızı kardeşlik üzerine kurduk. Yalan söylemedik, hayal satmadık. Yapamayacağımız işleri yaparız demedik. İnşallah 28 Mayıs'tan sonra hepsini tek tek gerçekleştireceğiz. Seçimin sosyal medyada estirilen sahte rüzgarlarla değil meydanlarda kazanılacağını göstermiş oldu. Muhalefetin artık rakiplerini baskıyla sindirerek, terör örgütünün uzantılarıyla iş birliği yaparak seçimi kazanamayacağını anlaması gerekiyor. Bu millet terör örgütüne oy vermiyor. Bu millet kendisine hizmet edene oy veriyor. Kılıçdaroğlu'ndan önümüzdeki 12 gün boyunca temiz siyaset yürütmesini temenni ediyoruz."

'Depremzedelere hakaret konusu'

"Devletin kurumlarını yıpratmayı halen sürdürüyorlar. Devletin kurumları görevini bilir. Bu jakobenler, kifayetsizler CHP'nin başında olduğu sürece millet ne cevabı verirse versin yeterli olmayacaktır. Benim için Defne'de ölen ve yaralanan insanlar önemli. Devletsem oraya yapılacak hizmeti en yüksek seviyede yapmam gerekiyor. Bana oy çıkmasaydı oraya hizmet yapmayacağım böyle bir şey düşünülebilir mi? Van Depremi'ni hatırlayın. Van bizim yüksek oy aldığımız yer değil. Ama Van Depremi'nde daha ikinci akşam orada oldum. Büyükşehir muhalif belediye başkanına ait. Sular kesildi adam müdahale etmiyor. Hemen talimat verdim su için. Burada bize oy çıkmıyor falan demedik. Şu anda bile biz Van'da yine maalesef ikinci parti konumundayız. Ama bu demek değil ki ben Van'ı ihmal edebilirim. Batı'da neyse ben, Doğu'da, Güneydoğu'da da aynı hizmeti vermek zorundayım. 780.000 km2'nin tamamına hizmet vermekle mükellefiz."

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'Vatandaşlarımız 21 yıldır olduğu gibi yine güven istikrara oy verecektir'

"Bir defa bunu ben önce yerelden başlayayım. Bakın şimdi İstanbul'da belediye başkanlığı malum CHP'de. Ama meclis kahir ekseriyetle bizde. Ankara'da durum yine aynı. Meclis kahir ekseriyetle bizde. Burada bir şeyi örneklemek istiyorum. Sağlıklı bir yönetim isterseniz gerek yürütme, gerek yasama bu uyumlu olursa orada netice çok daha farklı olacaktır. Parlamentoda böyle bir sağlıklı yapı ortaya çıkmazsa burada tabii ki sıkıntılar olacağı bir gerçektir. Yasama ve yürütmenin uyumlu olması ülkenin geleceği açısından önemlidir. Burada iki kelime çok çok önemli. İstikrar ve güven. İstikrar ve güven için yürütme ve yasamanın eş güdüm içinde olması da çok önemli. Geride bıraktığımız son 5 yılda biz bunu gösterdik. Geçmiş dönemleri düşünün. 3 ayda, 5 ayda bir seçimler. Vatandaşlarımız 21 yıldır olduğu gibi yine güven ve istikrara oy verecektir. Ben buna inanıyorum."

'Milletimden özellikle şunu rica edeceğim'

"Cumhur İttifakı 322 ile parlamentoda olduğu sürece erken seçim olmaz. İnşallah 28 Mayıs çok çok farklı olacaktır ve o 29 Mayıs'a da bir sinyal olacaktır. Çok alacağımıza inanıyorum. Birinci turdaki yol haritasını aynen uygulayacağız diyemem onun benzerini sadece bu hafta sonu yapacağım deprem bölgesinde uygulayacağız. Ama özellikle İstanbul ve Ankara'da teşkilatımız yoğunluklu şehri ziyaretlerle hatta ülkemizin buralara yığınak yapmış olan şehirler var ya dernekler var. Bu hemşehri dernekleriyle iç içe olacağız. Gençlikle yapacağımız, esnaf odalarıyla yapacağımız buluşmalarla bu süreci farklı bir şekilde işleyeceğiz. Birinci turda olduğu gibi yine milletimizin sandıklara koşacağını inanıyorum. Milletimden özellikle şunu rica edeceğim. Mesela Karadeniz, çaya, fındığa gidenler olabilir. Ben diyorum ki ne olur bunu erteleyin. 28 Mayıs'ta oyunuzu kullanın ve öyle seyahatlere gidin."

'Partimde maalesef bir düşüş söz konusu'

"Partimde maalesef bir düşüş söz konusu. Bunun üzerinde teşkilat başkanlığımız dün yaptığımız toplantıdan sonra nerede ne tür eksiklerimiz olduğu, bu eksiklerimizi gidermek üzere inşallah önümüzdeki yerel seçimlere hazırlığımızı yapmaya başlamamız lazım. Gerekli hazırlıkları yapacağız."