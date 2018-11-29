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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok önemli açıklama: Milli para ile alışveriş tezimiz hayata geçmiş olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Arjantin'e hareketi öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

29 Kasım 2018 Perşembe 00:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok önemli açıklama: Milli para ile alışveriş tezimiz hayata geçmiş olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Buenos Aires'te düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Atatürk Havalimanı'ndan Arjantin'e hareketinden önce açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

G-20 toplantılarında oldukça geniş bir gündemle küresel ekonominin karşı karşıya kaldığı sınamaları ele alacağız.

G-20 Zirvesi'nin hitamında Paraguay ve Venezuela'ya resmi ziyaretlerde bulunacağım.

(Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alımı) İnşallah 2019'un sonuna doğru bu teslimatlar yapılacak ve o gün itibarıyla da bizim Hazine ve Maliye Bakanlarımızın, Merkez Bankalarımızın müşterek çalışmasıyla baştan beri yerli milli parayla alışveriş yapma tezimiz böylece hayata geçmiş olacaktır.

(Rusya-Ukrayna gerilimi) Gerek Sayın Putin'le gerek Sayın Poroşenko'yla yaptığımız görüşmeler neticesinde, her ikisinin de bizden bazı talepleri oldu ve bu talepleri de bizler Sayın Putin'le Arjantin'de yapacağımız görüşmede kendilerine aktaracağız.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 00:31
  1. Recep Tayyip Erdoğan

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