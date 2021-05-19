Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kütüphane Söyleşileri kapsamında ikinci kez gençlerle bir araya geldi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Turistlere serbest, vatandaşa yasak fikri iktidarı nereden çökertiriz, zayıf düşürürüz... Bu sabah bir televizyon programında turizm çöktü dediler. Bu yeni siyasete giren şahıs. Biz göreve geldiğimizde 12 milyon dolardı turizim geliri, biz 35 milyon dolara çıkardı. Ama şu anda koronavirüs döneminden geçiyoruz. Turist zaten gelemiyor. Biz riskleri göze alarak gelen turistlere ne için kapıyı kapatalım. Bu konularda yapılan iş siyasi dezenformasyon. Bunlara ben kulak asmıyorum. Şu anda Sultan Ahmet meydanında birçok yer kapalı. Dolaşan turistler de halı vesaire alıyorsa alıyordur. Onlara da neden kapıyı kapatacaksın, yapsın alışverişini. Türkiye'ye oradan döviz girecekse girsin. Birçok Avrupa ülkesi ile görüşmeler yapyıyoruz. Bakanımız dün Rusya'daydı biz de İngiltere ve Almanya ile görüşmeler yapıyoruz. Niçin bir an önce turistler gelsin diye. Ama turiste açık yerliye kapalı gibi propaganda yapmak, sosyal medyanın ülkemizi içerden vurmasına yönelik kampanyadır.

"Hedef her şeyden önce 5 bine inmek"

Tam kapanmada ciddi manada düşüş yaşandı. 10 binlere filan indiysek almış olduğumuz kararların neticesidir. Hedef her şeyden önce 5 bine inmek. 5 bine indiğimiz andan itibaren çok daha rahatlayacağız. Bütün durumları masaya yatırıp Kabine Toplantısı'nda konuştuk. Nakti yardımları da içerisine koyduk. Bütün bunları açıklarken bunu biz nereden veriyoruz. Güçlü bir devlet olmamış olsaydık bunları verebilecek adım atamazdık. Bunu başarabilecek güce sahip olduğumuzdan dolayı bu adımları atabildik ve atacağız. Şu anda iyi bir konumdayız.

"Biontech aşısını bol miktarda getirmek istiyoruz"

(Koronavirüs aşısıyla ilgili) Biontech aşısını bol miktarda getirmek isitiyoruz. Dün Rusya'da görüşmeler yapıldı. Acaba ne kadar aşı alabiliriz onun görüşmesi yapıldı. Yerli aşı gelmeden önce bu aşılarla devam etmek istiyoruz, kimseye muhtaç olmayalım. Ölüm sayılarını çok dikkate alıyorum, bunları daha da düşürelim. Bu çalışmaları da kararlı şekilde sürdürüyoruz.

"Bizim adımıza misyon şefliği yapacaklar"

(Yabancı öğrencilerle ilgili) Türkiye'nin başkanı olarka yabancı öğrenci ifadesini kullanmak istemiyorum. Ben bunlara küresel diyorum. Yabancı dediğimiz zaman o ülkelerden gelenlere karşı yabancılaşma gibi bir şeyle onları üzer miyiz, saygıda kusur etmiş olabilir miyiz düşüncesiyle küresel ya da uluslararası öğrenciler diyoruz. Türkiye olarak 200 bin öğrenciye çıktı. Türkiye'de bu konuda dünyada saygın ülkeler arasında. Bu kabul artarak devam ediyor. Bu her şeyden önce yarınlarda küresel öğrencilerin bizim ülkemizden ayrıldıktan sonra kendi ülkesinde veya gittikleri herhangi bir yerde bizim adımıza bir misyon şefliği yapacaklar.

Akşener'e Netanyahu benzetmesine tepkisi

Ülkemizde de aynı kafada olan siyasi liderler var. Şu anda muhalefetin bir kanadı benim Netanyahu ile adeta aynı çizgide olduğumu söyleyecek kadar açıklama yapıyor. Filistin dendiği zaman ciğerlerim sese gelir. O Filistin'in haritadaki yerini bilmeyecek kadar zavallıdır. Ben Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Filistin'in buraya nasıl geldiğini harita ile gösterdi. Utanmadan sıkılmadan kalkıp beni Netanyahu ile aynı kefeye koyacak kadar ahlaklaşan siyasetçi var. Bir kadın olmasından dolayı ileri gidecek değilim ama ben bugüne kadar Netanyahu ile bir araya gelmiş değilim. Davos'ta da İsrail'in Başbakanına verdiğim cevabı tüm dünya biliyor. Bunlar çocukları katlederler, şehit ederler siz busunuz dedim. Bunu Davos'ta söyledim. Bunu söylemiş, 40 yıllık siyasi hayatı bunlarla mücadele etmiş olan Erdoğan'a sen bunu söyleyemezsin. Bunlar sonraki süreçte bizim Filistinli olan kardeşlerimize desteklerimiz devam edecek. Filistin'e yapılan tüm yardımlar AK Parti dönemindedir. Hanımefendi bunu önce bir öğren. Bunlar Esed'in yanında, Filistin'e karşı düşman olanların yanında yer alır.

"Yakında petrol, doğal gaz müjdesi alırsanız şaşırmayın"

Yakında petrol, doğalgaz müjdesi alırsanız şaşırmayın. Bizim Kıbrıs'tan vereceğimiz mesajlar tüm dünyayı ilgilendiriyor. Siz bu duruşu ortaya koymazsanız kimse sizi adam yerine koymaz. KKTC'de iki havaalanı var, biri Ercan, biri daha önce orada bulunan, SİHA'larımızın ve İHA'larımızın yer aldığı alan. Bölgede herhangi bir saldırıda güçlü olmamız lazım.

"Yakında FETÖ takımından da birini açıklayacağız"

Biz bugüne kadar çok Nurettin Sofi'ler öldürdük. Hedefimiz şu an kandil, orayı da çökertmemiz lazım. Rastgele bir yönetim yok ne yaptığını bilen, attığı adımı bilen, bu olanlama ile yürüyen bir Türkiye Cumhuriyeti var. Bunu da sürdüreceğiz. Yakında FETÖ takımından da önemli bir ismi açıklayacağız, şu anda elimizde. Kimi yakaladık, hesaba çektik, onun açıklamasını da yapacağız.

"Bu atlar nerede?"

İstanbul'un Adalar Belediyesi'nde 900'e yakın at telef edilme duruma getirildi. Bu atlar öncelikle adalardan alınsın, adalara elektrikli otomobiller getirilsin. Bu atların yaptığı işi bu elektrikli otomobiller yapsın. Bunu bakanımla görüştüm, o da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile görüştü. Mutabık kaldık ama elektrikli olması şartıyla. Burada böyle bir karar verildiğine göre atları uygun şekilde transfer edelim. Öyle bir noktaya geldi ki 900'ü aşkın atın nerede olduğu belli değil. Bu atlar nerede sorusu cevap bulamadı. Bunun cevabını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ya da Adalar Belediye Başkanı vermeli. Hayvan Hakları konusunda sona geliyoruz. Kısa zaman içerisinde neticeye varacağız, adımı atacağız.

Üniversitede yüz yüze eğitimle ilgili açıklama

Diyoruz ki üniversite öğrencilerimize aşılarını yapalım, aşılarını yaptıktan sonra zaten yol açık.

"Üniversiteleri her yönüyle destekliyoruz"

Biz göreve geldiğimiz 76 üniversite vardı, şimdi 207 üniversite var. 76 üniversite olduğu dönemde zor şartlar altında eğitim öğretim gördüler. Belki 4 4'lük ortam yok ama biz göreve geldiğimizde harç vardı, biz kaldırdık o işi bitirdi. 207 üniversiteyi her yönüyle destekliyorsunuz.

"UEFA, Formula 1 konusunda siyasi karar aldılar"

Gerek UEFA, gerek Formula 1 konusunda bana göre siyasi karar aldılar. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde ne zaman ki İngiliz liginde bu noktada finali oynama hakkını kazanınca ibre değişti.

"Yerli futbolcularımıza önem vermemiz gerekir"

Koronavirüs belasıyla sahaların tadını alamadık. Ekranlardan izlemekle bu işin tadı olmuyor, tribün farklı bir zevk veriyor. Tribün olmayınca ne oyuncu ne futbolseverler zevk alamıyor. Yine kürsele diyelim futbolcu noktasında. Ben yerli futbolcularımıza önem vermemiz gerekir diyorum. Biz milli takımımızın çok güçlü olmasını istiyorsak, çekirdekten yetişen futbolcularımızın olması lazım. Fransa'da Lille'de Burak son haftalarda baya performansı yüksek neticeler aldı. Aynı takımda Yusuf var Zeki var. Üçünün orada olması, Fransa gibi bir yerde üç evladımızın aynı takımda olması bizim için ayrı önemli. Şampiyon olmaları da bizim üç evladımız için ayrı gurur.

"Bu millet sizden bunları bekliyor"

Uğur Hoca Almanya'da, hanımefendiyle birlikte. Almanya'dan kendilerinden bir ses getiriyorlar. Onlar neticeyi yarattılar. En zor durumda aşıyı ortaya koydular. Bir Türk kendinden bahsettiriyor ve ödülü alıyor. Aynı zamanda Aziz Hocamız Amerika'da ödülü oldu. Sizin de birer Uğur Hoca olmanız Aziz Hoca olmanız mümkün. Ya da kendi alanınızda. Başbakan mı olmak istiyorsunuz olun, Belediye Başkanı mı olmak istiyorsunuz olun. Bulunduğunuz alanın zirvesi ne ise oraya tırmanacağınıza inanıyorum. Bunun kararlığı içinde olmanız lazım. Bu ülkede size her şey veriliyor. Bu millet sizden bunları bekliyor. Nerede, ne zaman hangi görev düşerse yapmanız gerekiyor.

"20 yıl önceki Diyarbakır, görülecek bir Diyarbakır değildi"

Doğduğun zamanki Diyarbakır, bugünkü Diyarbakır. Hiç mi hiç mukayese edemezsiniz. 20 yıl önceki Diyarbakır gezilecek, görülecek bir Diyarbakır değildi. Harabeydi. Altyapı, üstyapı yoktu, tamamen berbattı. Biz o Diyarbakır'ı hamdolsun bugün mukayese edilemeyecek bir Diyarbakır haline getirdik. Şu anda Diyarbakır'ın özellikle Dicle, özellikle altyapı muhteşem. Caddelerinde gece şimdi bakıyorsunuz her taraf kafeler, herkesin gece geç saatlere kadar oturup dostlarıyla muhabbet ettiği yerler hale geldi. Buradaki öğrenci arkadaşlarımızın doğrusu Diyarbakır'ı gezmelerini çok isterim. Dicle Üniversitesi'nin Rehberlik Bölümü varsa bu çalışmayı yapabilir. Ama biz orada valimizi görevlendirelim. İllerimizden uçak kaldırılabilen varsa oralardan, yoksa Ankara merkezli olarak kendilerini Diyarbakır'a uğurlarız.

"Sevilme çağında oldukları için bize ayrı bir güç katıyor"

(Ailenize vakit imkanınız oluyor mu sorusuna cevaben) Onlar İstanbul'da. Hafta sonlarında gitme durumumuz olduğunda torunlarımı orada gördüğümde onlarla eğlenmek, kucaklaşmak bambaşka bir zevk, bir dinamizm. Hele hele şu anda tam sevilme çağında oldukları için bize ayrı bir güç katıyor. Benim 8 tane torunum var. Darısı başınıza. Hepsinin ayrı bir tadı var. En büyüğü 13-14, küçükleri ise şu anda 6 aylık olan var. Onun da ayrı bir zevki var. Cumartesi, Pazar onlarla bu fırsatı zaman zaman yakalayabiliyorum. Hanımla birlikte eğlenme, oynama vakti buluyoruz.