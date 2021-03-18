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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çanakkale Deniz Zaferi mesajı!
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çanakkale Deniz Zaferi mesajı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Erdoğan: "Çanakkale, Anadolu'daki Türk varlığına ve mukaddes değerlerimize hasım olanlara karşı kahraman ecdadımızın yazdığı şanlı bir destandır." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-18 10:11:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çanakkale Deniz Zaferi mesajı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Çanakkale, Anadolu'daki Türk varlığına ve mukaddes değerlerimize hasım olanlara karşı kahraman ecdadımızın yazdığı şanlı bir destandır. Ülkemiz üzerinde oynanmak istenen oyunlara geçit vermeyecek, milletimizin bekasını topyekun bir mücadeleyle savunacağız."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:

Öyle bir zafer ki bu, asırlarca silinmez. Haykırır tüm ulusum 'Çanakkale geçilmez'. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Çanakkale'yi geçilmez kılan tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş:

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümünde, bizlere zalimler karşısında cesaretle dik durmayı, hür yaşamayı, bir ve beraber olmayı miras bırakan, vatanımızın hakiki sahipleri aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Ruhları şad, makamları ali olsun

#18MartÇanakkaleZaferi’nin 106. yıl dönümünde, bizlere zalimler karşısında cesaretle dik durmayı, hür yaşamayı, bir ve beraber olmayı miras bırakan, vatanımızın hakiki sahipleri aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk:

O yıl okullarımızın mevcudu Çanakkale’de “bağımsızlık” dersindeydi. Bize bıraktıkları ödevi hakkıyla yapabilmek gayesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, saygı ve dua ile anıyorum.

Fotoğraflar, dün Çanakkale’deki öğrencilerimizden geldi. “Karanfilleri şehitlerimizin ebedî istirahatgâhına tüm arkadaşlarımız adına bıraktık." notuyla ulaştırdılar. Umutsunuz, gurursunuz evlatlarım. Şehit ve gazilerimizin aziz hatıralarına rahmet ve minnetle...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabındaki paylaşımında, "18 Mart Çanakkale Zaferi'mizin 106. yıl dönümünde, Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum." ifadesini kullandı.

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